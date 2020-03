“Casa di riposo Come d’incanto, ora basta”. E’ stata questa, la determinazione odierna del sindaco di Messina, Cateno De Luca.

De Luca ha scritto poi: “se non intervengono subito tutte le autorità preposte per risolvere la situazione io entrerò ed uscirò solo dopo che tutti gli anziani saranno messi in sicurezza”.