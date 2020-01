Cateno De Luca (avvocato e sindaco di Messina): “Non ho interesse, a riesumare i fantasmi della fetida Politica”

Lo scrive il primo cittadino di Messina, l’avvocato Cateno De Luca, per replicare a colui che Lui definisce giovane onorevole Luigi Genovese: “tutti i consiglieri comunali sanno che dalla segreteria Genovese sono arrivate pressioni e convocazioni di alcuni consiglieri comunali nelle settimane scorse per far saltare gli equilibri costruiti con il -Salva Messina-. La segreteria Genovese non ha ostacolato il -Salva Messina- anzi, ha consentito ai propri consiglieri comunali di avallarlo ad ottobre 2018 perché affetta dalla sindrome del -Vai avanti tu cretino che a me viene da ridere-“.

“La segretaria Genovese infatti, era convinta che il -Salva Messina- sarebbe stata la tomba del sindaco De Luca perché troppo ambiziosi gli obiettivi fissati dallo stesso sindaco. Di tutto si può dire ma nessuno può negare che il -Salva Messina- non solo è stato attuato ma si sono create anche le condizioni per uscire nel 2022 dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale con ben 11 anni di anticipo rispetto al programmato cioè il 2033. Tra questi debiti ereditati (oltre 500 milioni di euro) ci sono anche oltre 10 milioni di euro di derivati inventati dalla sindacatura Genovese nel 2006 che ha causato oltre 30 milioni di euro di danni alla comunità”.

“Il sindaco deve avere le mani libere perché la legge non consente a nessuna segreteria politica ne’ familiare, come la segretaria Genovese, di condizionarne l’attività ed anche il giovane Genovese se ne deve fare una ragione. Il buon Luigi Genovese ed i suoi sodali ora lo stanno capendo e tirano calci ma preferisco le elezioni piuttosto che mettermi sotto l’ala protettiva di certa fetida politica. Così è se ti pare giovane Genovese”.