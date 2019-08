"CHI NON RISPETTA QUESTO CRONOPROGRAMMA SARÀ GHIGLIOTTINATO IN PUBBLICO"

Cateno De Luca, avvocato e sindaco di Messina: “piazza Stazione… voglio pulizia e la fontana zampillante”.

Questa è la dichiarazione pubblicata quest’oggi su Facebook, dal primo cittadino messinese, che prosegue così: “le programmate pulizie straordinarie sono state completate stamattina da parte di MesisnaServizi. L’ing. Salvatore Saglimbeni la prossima settimana ripristinerà l’impianto elettrico della fontana e della pubblica illuminazione”.

“L’AMAM (Salvo Puccio facci sognare) dopo oltre dieci anni, farà nuovamente zampillare la fontana entro e non oltre sabato prossimo. Chi non rispetta questo cronoprogramma, sarà ghigliottinato in pubblica piazza! Ora attendo la protesta di qualche pseudo sindacalista da strapazzo per i miei metodi di lavoro”.