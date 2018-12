Cateno De Luca (avvocato e sindaco di Messina): “Questa umiliazione, non puo’ finire a tarallucci evino”

LO HA SCRITTO IN RELAZIONE ALLA CRISI DEI RIFIUTI, VISSUTA IN CITTA' A NOVEMBRE

Così, l’avvocato e primo cittadino di Messina, sulla crisi ambientale verificatasi in Città a novembre: “Questa umiliazione non puo’ finire a tarallucci e vino”.

De Luca, ha aggiunto: “diretta FB sulla pagina De Luca sindaco di Messina. Oggi dalle ore 15:00 si svolgerà l’assemblea dei soci di MessinaServizi Bene Comune a Palazzo Zanca presso la stanza del sindaco con all’ordine del giorno la disamina delle cause che hanno provocato il cortocircuito del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani”.

“L’assemblea assumerà anche i provvedimenti consequenziali per rimuovere definitivamente le cause di questa ulteriore umiliazione affinché non si ripeta più lo scempio che la città ha subito per circa un mese”.