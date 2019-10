Cateno De Luca (avvocato-primo cittadino di Messina: “Al via il taglio dell’acqua…, stanotte non abbiamo dormito” [Video]

Al via il “taglio dell’acqua”! Stanotte non abbiamo dormito!Ecco perché !PS: quando viene AMAM a tagliare o ridurre l’erogazione dell’acqua è’ inutile che chiamate le forze dell’ordine perché significa denuncia per resistenza alla legittima azione della pubblica amministrazione.Perché non denunciate gli eventuali amministratori di condomio che si sono rubati i vostri soldi e non hanno pagato l’acqua perché magari avevano amici che li coprivano a Palazzo Zanca ed in AMAM ?Guardatevi questo video e capirete come stanno le cose!

Pubblicato da De Luca Sindaco di Messina su Lunedì 7 ottobre 2019