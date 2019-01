Cateno De Luca, da Palermo afferma: “Lavoriamo per Messina”

Cateno De Luca, primo cittadino, da Palermo sulla sua pagina Facebook, qust’oggi ha scritto: “lavoriamo per Messina e non solo”.

Ed ancora: “dopo oltre cinque ore di confronto con il drigente Generale Margherita Rizza dell’ Assessorato Autonome Locali ed il dirigente del Servizio Giuseppe Di Gaudio con l’ausilio del segretario generale del comune di Messina Rossana Carrubba e del giovane legislatore on. Danilo Lo Giudice su mandato dell’assessore regionale Bernadette Grasso abbiamo predisposto gli emendamenti alla legge di stabilità regionale per consentire a numerosi comuni di tutta la Sicilia di recuperare le somme per le stabilizzazioni dei precari effettuate prima del 2016”.

“Si tratta del contributo per gli anni 2016 – 2017 – 2018 e per gli anni dal 2019 al 2038. Ad esempio il comune di Messina potrebbe recuperare un contributo una tantum di circa 4 milioni di euro riferito agli anni 2016 – 2018 e di circa 3 MILIONI di euro annui a far data dal 2019 in poi”.

“Ringrazio l’assessore Bernadette Grasso per la sua ulteriore disponibilità nei confronti dei comuni siciliani che per varie ragioni non erano rientrati nella suddivisione del contributo a valere sul fondo del precariato nonostante le relative risorse erano state annualmente previste dalla Regione Siciliana”.

“Ora la parola passa alla commissione bilancio e poi al Parlamento Siciliano”.