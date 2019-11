Cateno De Luca, l’ex onorevole dell’Ars e sindaco di Messina, contro alcuni colleghi dei vigli Urbani [Video]

Cateno De Luca, l’ex onorevole dell’Ars e sindaco di Messina, contro alcuni colleghi dei vigli Urbani, in un filmato li redarguisce per il fatto che certi di loro si sarebbero risentiti per le sue parole pronunciate contro alcuni di Essi in un secondo video… del 13 novembre 2019.

Ha detto fra l’altro De Luca: “guardate, potete incazzarvi quanto volete, mi risulta che volete andare dal prefetto da Sua Eccellenza il prefetto. Andate pure. Non c’è nessun problema”.