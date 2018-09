Cateno De Luca (Messina): “Una Città risorge, se tutti fanno la propria parte”

NON CI SONO DUBBI CHE: "U PISCI FITI DA TESTA"

Il sindaco di Messina e parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana Cateno De Luca scrive: “non ci sono dubbi che -u Pisci feti da testa-. La gente guarda come si comportava il Palazzo Municipale e come agiscono gli inquilini di Palazzo Zanca”.

Sindaco e Giunta Comunale rappresentano la svolta: “anche noi qualcuna la sbagliamo però agiamo ed operiamo con gli strumenti che per ora abbiamo ereditato. Ed il Consiglio Comunale si vuole adeguare al nuovo corso legittimamente impresso dal sindaco che ha il diritto dovere di dettare i tempi dell’azione amministrativa?”.

In caso affermativo: “noi abbiamo formulato la nostra proposta e già sono passati inutilmente 4 giorni ed aspettiamo una seria controproposta per farla esaminare entro i prossimi sei giorni al Consiglio Comunale”.

In caso di non riposta o risposta negativa: “mi dimetto ed inizio la mia campagna elettorale per ripresentarmi a sindaco di Messina ad aprile 2019 nella speranza che la Comunità scateni il CATEMOTO e consentimi di avere nel Consiglio Comunale la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali”.

P. S.: “complimenti ai vincitori della maratona 10km Torre Faro”