Cateno De Luca, onorevole, avvocato (sindaco di Messina): “Risanamento… in arrivo circa 13 milioni di euro”

Cateno De Luca, onorevole, avvocato (sindaco peloritano): “risanamento… in arrivo circa 13 milioni di euro”!

“Stamattina Abbiamo definito presso l’assessorato Infrastrutture i passaggi amministrativi per l’acquisto di circa 200 immobili da destinare alle famiglie che vivono nelle baracche. Il 9 settembre prossimo si terrà a Messina Palazzo Zanca una conferenza di servizi con l’assessore Marco Falcone ed il commissario IACP per definire l’assegnazione delle aree ad ARISME da parte dell’Istituto Autonomo Case Popolari acquisite per il risanamento”.

“Oggi é stata risolta un’altra stortura che in questi anni ha parecchio rallentato l’iter di acquisto degli alloggi. Non sará piú necessario un decreto regionale per ogni alloggi. La Regione trasferirá le risorse finanziarie per consentire il pagamento alla stipula dell’atto di compravendita. A.ris.Mé, successiVamente, provvederá a rendicontare. Anche sul fronte dello sbaraccamento procediamo senza sosta”!