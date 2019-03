Cateno De Luca, primo cittadino di Messina, spiega: “Abbiamo costituito, una Squadra di Falchi”

A scriverlo, è il sindaco di Messina Cateno De Luca: “Ieri notte si è svolta una imponente operazione di Sicurezza Urbana nella zona del centro di Messina nell’area del viale Garibaldi, via Cesare Battisti, via I° settembre, piazza Duomo, via Cardines, largo Giovanni d’Austria e piazza dei Catalani”.

L’operazione, fortemente voluta dall’assessore Dafne Musolino che vi ha preso parte personalmente, è stata integralmente condotta dalla Polizia Municipale di Messina, con i Falchi Motociclisti e la sezione di PG, ha consentito di eseguire un controllo del territorio con riferimento alla vigilanza del codice della strada e si è conclusa con un bilancio più che positivo: “70 veicoli controllati, 15 vetture verbalizzate, 10 rimozioni e un sequestro di sostanza stupefacente. Inoltre sono stati eseguiti i controlli su tutti i locali del centro per l’osservanza dell’ordinanza sulla movida”.

“L’attività di Sicurezza Urbana e controllo del territorio eseguita ieri notte si inserisce in un programma che verrà varato ufficialmente nei prossimi giorni, e che verrà attuato in modo sistematico per garantire a tutti i cittadini il rispetto delle norme e la massima vivibilità della città in ogni sua zona. Ringrazio i Falchi della Polizia Municipale presenti per l’operazione al completo di organico, il comandante La Rosa e l’Ispettore Giuseppe Parialó della Sezione P.G. della Polizia Municipale, per la professionalitá con la quale è stato gestito l’intero intervento, svolto con sincero entusiasmo e senso di grande responsabilità”.