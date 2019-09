Cateno De Luca (primo cittadino peloritano): “Addio cari cassonetti”.

De Luca, continua così il suo pensiero: “nonostante gli Zozzoni noi stiamo andando avanti! Ora si parte dai villaggi della zona Sud ed entro il mese di novembre saranno rimossi in tutta la Città! Sono convinto che anche a Messina prevarrà il senso civico della gente che ama Messina”!

“Start up porta a porta zona 1 Giampilieri – svincolo Tremestieri. Lunedì 16 settembre e’ stato avviato il porta a porta nella zona 1, e’ stata una settimana di prova non solo per i cittadini, ma anche per gli operatori della MessinaServizi che per la prima volta si sono trovati ad operare in zone non del tutto a loro conosciute. Vogliamo ringraziare i cittadini che in modo collaborativo hanno supportato gli operatori nella conoscenza del territorio. Purtroppo abbiamo riscontrato criticità soprattutto nella raccolta delle utenze condominiali, pochi gli accessi liberi nei condomini e nessun conferimento nei carrellati all’esterno”.

“Nella giornata di ieri in alcuni condomini, sono stati effettuati controlli da parte dei vigili urbani, poiché è stato riscontrato il totale errato conferimento e differenziazione dei rifiuti. E’ bene ricordare che la fase di tolleranza non durerà per molto tempo e presto scatteranno le sanzioni, soprattutto in quelle zone dove già da anni e’ avviato il sistema porta a porta, e dove ancora è evidente la mancata volontà di adeguarsi”.

“Ricordiamo che i rifiuti vanno esposti all’interno dei mastelli, quindi non saranno ritirati sacchetti se non risposti all’interno dei contenitori distribuiti. Chi ancora non ha provveduto al ritiro lo faccia in tempi brevi presso la sede della ditta Inpost. Già dalla giornata di ieri sono stati collocati gli adesivi sui cassonetti filo strada presenti in tutta la zona 1, al fine di avvisare che dal prossimo lunedì verranno completamente rimossi”.