"STASERA ALLE ORE 21:30 FAREMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN DIRETTA SULLA PAGINA FB DE LUCA SINDACO DI MESSINA"

Cateno De Luca (primo cittadino peloritano): “Buona domenica”!

“Stasera alle ore 21:30, faremo il punto della situazione in diretta sulla Pagina FB De Luca Sindaco di Messina. Siamo in attesa dell’ulteriore DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri ma nel frattempo stiamo lavorando per cercare di evitare il collasso irreversibile del nostro sistema economico sociale”.

“Cercheremo di non lasciare nessuno da solo sul campo di battaglia al COVID e nel nostro piccolo riattiveremo tutte le misure utili a preservare ogni singolo componente la nostra comunità. Ieri c’è stata una civile protesta delle rappresentanza dei piccoli imprenditori mentre oggi, dalle ore 17:30 in piazza municipio, spazio ad una manifestazione dei lavoratori dell’assistenza agli studenti disabili delle scuole superiori che rischiano di perdere il posto di lavoro a seguito dell’introduzione della Didattica A Distanza”.

“Alle ore 18:30 sarò a Palazzo Zanca per presiedere la giunta comunale con il varo delle misure a sostegno del nostro tessuto economico sociale imprenditoriale”.