Cateno De Luca (primo cittadino peloritano): “Gara per la gestione dei rifiuti di Messina, start”

Lo scrive, il sindaco peloritano Cateno De Luca, in un post pubblicato ieri sera su Facebook: “gara per la gestione dei rifiuti di Messina start”!

“Se non ci saranno altri intoppi il servizio di raccolta dei rifiuti della Città di Messina sarà privatizzato entro dicembre 2020! Nelle more che il presidente della Regione Siciliana ci faccia sapere se intende porre al CGA un quesito in merito agli effetti del fallimento di Messinambiente in applicazione della Madia. Abbiamo finalmente definito la procedura per l’affidamento del servizio della raccolta dei rifiuti”.

Al Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, il direttore ing. Salvatore Cocina, alla presenza dell’assessore all’Ambiente e Rifiuti avv. Dafne Musolino, del direttore Generale della SRR dott. Arturo Vallone, dell’esperto del sindaco dott. Salvo Puccio e della funzionaria regionale dott.ssa Rosalba Consiglio, ha anticipato verbalmente la risposta che verrà ufficializzata alla nostra richiesta in merito allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”.

“Chiarito infatti che è già scattata l’interdittiva prevista dall’art. 14 della Legge Madia a seguito del fallimento di Messinambiente, l’ing. Cocina ci ha confermato che si deve procedere alla pubblicazione della gara per l’affidamento all’esterno del servizio in questione. Il direttore ha anche chiarito che la gara verrà bandita dalla stessa SRR perché il piano di intervento del Comune di Messina prevedeva già l’affidamento dei servizio al privato e con la risoluzione di legge del contratto della MessinaServizi, Messina si ritrova in una situazione di inadempimento, con un piano Aro approvato ma con un servizio che deve essere nuovamente affidato”.

“Abbiamo ringraziato il direttore Cocina per la sua disponibilità a chiarire la complessa, e attualmente unica, situazione del Comune di Messina e che ci ha confermato che ci stiamo muovendo nella direzione giusta”.