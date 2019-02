Cateno De Luca, sindaco di Messina, a piazza San Vincenzo e piazza Casa Pia: “Finalmente si respira”

Cateno De Luca, sindaco di Messina, si è recato a piazza San Vincenzo e piazza Casa Pia ed ha affermato: “finalmente si respira”.

Ha proseguito in tali termini il primo cittadino: “ho voluto verificare personalmente come sono stati effettuati i lavori di potature degli alberi a piazza San Vincenzo e piazza Casa Pia e zone adiacenti. Se imparassimo ad essere meno zozzoni tutto funzionerebbe meglio! Intanto proseguiamo con i lavori di completamento della potatura alberi nel resto della Città perché ancora non siamo neanche al 10%! Per accelerare i lavori abbiamo dovuto rimuovere il responsabile del servizio che ha disatteso la tempistica da me impartita. Ogni tanto qualche calcio in culo purtroppo è necessario”!