Cateno De Luca, sindaco di Messina, forte del parere della Sezione siciliana della Corte dei Conti gongola

Cateno De Luca, avvocato e sindaco di Messina, forte di un parere legale giuntogli oggi da un importante Organo Giudiziario, gongola ed afferma sulla sua pagina Facebook: “MessinaServizi Bene Comune non doveva nascere”.

Successivamente sostiene: “il provvedimento della Corte dei Conti conferma che si è occultato il fallimento di Messinambiente con la connivenza di tutti gli attori politici e sindacali a discapito della Città e dei lavoratori”.

Desidero tranquillizzare i lavoratori di MessinaServizi sul loro futuro: “nessuno perderà il posto di lavoro ed è necessario fare di tutto e di più per raggiungere gli obiettivi prefissati dalle norme che disciplinano la raccolta differenziata. Abbiamo subito tanti colpi bassi anche su questo campo non ultimo quello di certe organizzazioni sindacali che, in combutta con chi ha incassato parcelle per centinai di migliaia di euro per creare questo sistema criminogeno di scatole cinesi, hanno disseminato odio e falsità utilizzando anche la voce dell’ex direttore generale di MessinaServizi spalleggiati anche da certi personaggi della precedente Amministrazione comunale”.

“Tutto questo rappresenta quel marciume sociale che ha giocato sulla pelle dei contribuenti all’insegna del clientelismo e delle rendite di posizione sponsorizzate e difese da certi sindacati che ora agiscono con le denunzie cercando di intimidire il sindaco della Città di Messina. Sarete spazzati via a colpi di buon governo che nel tempo renderà merito al lavoro che stiamo svolgendo senza se e senza ma. Il parere del segretario generale del Comune di Messina è stato dunque condiviso dalla Corte dei Conti”.