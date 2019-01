Cateno De Luca (sindaco di Messina): “Io non ci sto, a stare sul banco degli imputati per la mancata realizzazione del Palagiustizia”

Il sindaco peloritano Cateno De Luca, e’ stato presente stamane a Palazzo Piacentini in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario e sulla sua pagina Facebook ha scritto: “io non ci sto a stare sul banco degli imputati per la mancata realizzazione del Palagiustizia; vergogna”!

“Oltre 18 milioni di euro fermi da oltre 30 anni per realizzare il nuovo Palazzo di Giustizia ma il comune di Messina non è stato in grado di decidere il luogo e realizzare l’opera”.

Il 9 febbraio 2017 e’ stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Ministero della Difesa, Ministero di Giustizia, Agenzia del Demanio, Comune di Messina che prevede la realizzazione del Palagiustizia presso l’Ospedale militare previa ristrutturazione di un altro immobile (ex Molini Gazzi) ove trasferire le attività dell’Ospedale militare: “per la serie se va tutto bene tra 10 anni se ne parla”.

“Questo protocollo di intesa toglie al Comune la competenza a progettare e realizzare l’opera e la assegna all’agenzia del demanio. Noi non condividiamo questa soluzione ed abbiamo già redatto un progetto di massima che dimostra la convenienza a realizzare il Palagiustizia in via La Farina ove c’e’ un parcheggio di proprieta’ del Comune di Messina”.

“A settembre sarà pronto il progetto esecutivo del Palagiustizia in via La Farina, nonostante noi come Comune non abbiamo più competenza in merito, e vedremo cosa succederà”.