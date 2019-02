Cateno De Luca (sindaco di Messina), si scaglia contro i sindacati per lo sciopero dell’8 marzo, all’Atm

Cateno De Luca (sindaco di Messina), si scaglia contro le organizzazioni sindacali per lo sciopero dell’8 marzo, in seno all’Azienda di Tpl del Comune e sottolinea: “non consento ai sindacati di continuare a disseminare illazioni! Sabato mattina ore 9:30 conferenza stampa con i vertici di ATM in sala giunta per fare i nomi e cognomi delle promozioni degli ultimi cinque anni e se ed a quali sigle sindacali appartengono”.

E De Luca, conclude: “inoltre si parlerà dell’avvio della nuova Spa e di tante altre cose importanti che connotano la gestione allegra e consociativa che ha portato al fallimento Atm. In allegato la nota di chiarimento inviata ad Atm sulle allusioni dei sindacati”: