Cateno De Luca (sindaco peloritano): “Oggi ho avuto il piacere di conoscere tutti i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV…, che si era insediato Il 22 maggio scorso”

Abbiamo recuperato oltre sette milioni di Euro sulle indennità dei Dirigenti: “plauso dell’OIV”! Questo lo ha scritto oggi su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha specificato: “oggi ho avuto il piacere di conoscere tutti i componenti dell’ Organismo Indipendente di Valutazione – OIV che ‘si era insediato Il 22 maggio scorso… Presidente Dott. Angelo Maria Savazzi – Componenti Dott.ssa Olga Perito – Dott. Placido Leonardi”.

“Ci hanno formulato i complimenti per il lavoro che abbiamo fatto per la riorganizzazione del palazzo municipale con particolare riferimento al profilo giuridico impostato dal nostro mirabile segretario/direttore generale Rossana Carrubba”.

“Con delibera di GM 465 del 15.07.19 sono stati tolti € 3.352.699,03 per mancanza dei presupposti per l’erogazione dell’indennità di risultato dei Dirigenti dal 2010al 2017. Con delibera di GM 4 del 09.01.2020 sono stati tolti € 4.135.808,61 per l’errata costituzione Fondo Dirigenti dal 2010 al 2019″.

“Ecco perche’ nel Palazzo Municipale, sto attrnto a chi mi porta il caffe’, onde evitare che mi finisca come Pisciotta”.