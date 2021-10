“C’è anche Messina nell’elenco delle città siciliane che riceveranno i fondi per l’efficientamento energetico stanziati dalla Regione Siciliana. Un provvedimento molto importante per ottenere minori consumi e contribuire a ridurre le emissioni tramite sistemi innovativi e intelligenti. Lo prevedono i relativi decreti dell’assessorato dell’Energia, quota parte del provvedimento di portata regionale a valere sulle risorse dell’Asse 4 Energia del Po-Fesr Sicilia 2014-2020”. A dichiararlo è il deputato all’Ars di Diventerà Bellissima, Pino Galluzzo.

“Ci sono pronti ben sei milioni e trecento cinquanta mila euro per le scuole messinesi -continua Galluzzo- ed esattamente per i plessi scolastici: Pirandello (439.839), La Pira (1.137.784), Salvo D’acquisto (1.299.735), Manzoni (1.595.411) e Gentiluomo (1.827.229) Serviranno per l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica smart lighting, attraverso azioni di relamping e la promozione di installazione di sistemi automatici di regolazione”.