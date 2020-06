C’è una cosa gravissima che è accaduta nell’epoca Covid: “Messina è stata esclusa dalla Fondazione Taormina Arte perché per ben 75 giorni (settantacinque) e nonostante le reiterate richieste del Commissario, il Comune non ha mai comunicato che nella Fondazione ci dovevamo restare (così come votato dal Consiglio Comunale)”. Lo ha scritto quest’oggi su Facebook, il consigliere Alessandro Russo del PD.

Russo ha aggiunto: “fatto politicamente grave. Fatto culturalmente gravissimo, che senza alcun progetto futuro concreto, esclude Messina dal -brand- Taormina. Affidati al nulla, solo ai buci e alle palle intergalattiche”.

Questa cosa non finisce qui: “chi ha sbagliato dovrà pagare fino in fondo. Seguiranno azioni di cui vi terrò informati”.