“Cercasi custode a Villa Dante”! Ecco l’avviso del primo cittadino di Messina, l’onorevole Cateno De Luca, pubblicato questa mattina su Facebook.

Il sindaco, ha aggiunto: “blitz per verificare la situazione a Villa Dante e non si riesce a sapere il custode che è in servizio stamattina perché un presunto guasto al sistema di rilevazione non ne consente l’accertamento.

“Abbiamo preso nota dei mancati piccoli interventi di manutenzione che potevano essere fatti da marzo scorso essendoci le risorse disponibili ma ancora nessuno mi ha presentato una relazione contenente il preventivo spese e gli interventi da effettuare. Alle ore 12:30 convocato tavolo tecnico con gli assessori e funzionari competenti per intervenire immediatamente”.

È inutile: “non c’è voglia di lavorare”!