“Che emozione essere nei suoi pensieri…”, ad affermarlo e’ il responsabile del Movimento Liberi Insieme di Messina

Ad affermarlo e’ il responsabile del Movimento Liberi Insieme di Messina, Roberto Cerreti risponde al sindaco Cateno De Luca: “che emozione essere nei suoi pensieri…”.

“Il buon Cateno mi pensa e pensa alle mie finanze, peccato che non amo le poltrone ma i divani e grazie a Dio sono comodamente seduto. Comunque Ti voglio bene anch’io sindaco e ti sono grato per l’incarico in Amam, ma li percepivo un’indennità non uno stipendio e tra l’altro mi pare che la mia presenza lì fosse frutto di una campagna elettorale ed accordi politici elettorali… vero, ma questo non importa gli impegni non si rispettano, un po’ come il programma elettorale”!

“Comunque c’entra poco l’essere uscito da Amam con le posizioni politiche, anzi li mi hai fatto una cortesia considerata la delicata situazione economico aziendale, ma le diverse vedute sulle europee ed il tuo scarso modo di trattare la gente quando non condividono le tue idee o pensi non servano. Almeno una volta dici la verità e non ti nascondere dietro cavolate”!

P.S.; “Da cattolico per me esiste un solo Dio e non l’ho mai raffigurato in un essere umano, ma in qualcosa di decisamente superiore”.