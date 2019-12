“Che movida stanotte”. E stata questa, la sottolineatura odierna fatta sulla sua pagina Facebook dal primo cittadino di Messina ed onorevole Cateno De Luca.

Ha sottolineato poi De Luca: “la Polizia specialistica sezioni Annona ed Edilizia, composta dagli Ispettori Visalli Giacomo, Cifala’ Giuseppe, Peditto Cosimo, Russo Santino, Sturniolo Rosaria e Mantarro Caterina, su disposizione del sindaco e coordinate dall’assessore Musolino, sotto la vigile e costante direzione del comandante vicario Giovanni Giardina, hanno effettuato, nel corso della notte, controlli nel centro città; accertando la realizzazione di una struttura su suolo pubblico di oltre 90,00 mq in difformità alle autorizzazioni ottenute e sottoponendola a sequestro giudiziario”.

Sono stati controllati due locali commerciali, verbalizzati tre conducenti per:

violazione varie del CDS;

controllati 15 veicoli;

denunciato il conducente di un veicolo per disturbo alla quiete pubblica a mezzo di musica ad alto volume con conseguente sequestro dell’impianto.

Nel dettaglio, sono state contestate le violazioni degli Art.10 legge 287/91 sanzione 5000 euro per attività di somministrazione in assenza di scia, Art. 659 c.p. per:

disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con contestuale sequestro giudiziario impianto acustico professionale costituito da una grossa cassa acustica artigianale un amplificatore da 1500 watt un amplificatore da 1200 watt e un altro amplificatore da 400 watt;

una rimozione e sequestro veicolo privo di assicurazione e contestate 3 sanzioni per violazioni art.155 CdS per musica ad alto volume.

Significative le violazioni accertate in attinenza al regolamento europeo n.1169/2011 per le irregolarità in merito all’attività di somministrazione per un importo di circa 6000 euro, e una serie di diffide per regolarizzare le criticità accertate, pena la sospensione dell’attività.