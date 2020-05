“Che schifo questo scaricabarile tra Stato e Regioni, mentre la mala burocrazia danza sui nostri cadaveri”! A scrivere questo stamane, è stato il sindaco di Messina Cateno De Luca che lo ha diffuso su Facebook.

Cosi’ ha continuato De Luca: “non aver sospeso la cosiddetta -Bassanini- in questa fase di guerra al Coronavirus è stato l’errore più grave che si è consumato e che continua a consumarsi mentre si muore o per il virus o per la burocrazia o per deficienza politica”.

“Se la classe politica ha bisogno dello scudo della burocrazia per pararsi il proprio culo è logico che è totalmente prigioniera dei porci comodi burocratici”.

“Chiedo a chi comanda sopra le nostre teste di nominare per la cosiddetta -fase due- più soggetti attuatori a livello centrale (elimina burocrazia) conferendo ai presidenti di regione ed a tutti i sindaci poteri attuativi con relativo portafoglio”.

“Per chi sbaglia pene decuplicate! Se i soldi dalle casse dello Stato non arrivano subito nelle tasche della gente è finita”.