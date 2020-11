“Che tristezza…, una città in assetto di guerra senza che sia stata dichiarata zona rossa” [Video]

HA SCRITTO COSÌ OGGI IN FACEBOOK, IL CONSIGLIERE COMUNALE DI MESSINA, DEL GRUPPO DENOMINATO ORA SICILIA, SALVATORE SORBELLO CONTESTUALMENTE ALLA SUA MANIFESTAZIONE TENUTASI STAMANI IN PIAZZA UNIONE EUROPEA

“Che tristezza…, una città in assetto di guerra senza che sia stata dichiarata zona rossa! Un inutile coprifuoco, senza ottenimento dei contributi statali che crea solo più assembramenti del solito al supermercato e notevoli perdite per le altre attività già stremate dalle limitazioni dei dpcm”. Ha scritto cosi’ oggi in Facebook, il consigliere comunale di Messina del Gruppo denominato… Ora Sicilia contestualmente alla sua manifestazione di stamani in piazza Unione Europea.

Sorbello…, ha aggiunto: “siamo unici anche in questo. Sempre a farci del male. Fermi di polizia ovunque e metodi discutibili. A noi Messinesi, i Militari servirebbero solo per terminare la ricostruzione di Messina iniziata tanto tempo fa da qualcuno per togliere finalmente le baracche e dare un tetto a famiglie e bambini”.

“Abbiamo bisogno di un esercito di educatori, professori, assistenti sociali e psicologi, non militari coi mitra spianati. Questo è il vero coprifuoco che dovremmo attuare, ricostruire Messina e reclutare figure professionali a supporto della popolazione”.

