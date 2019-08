“Ci aspettano altri due anni, di grande ciclismo e promozione turistica in Sicilia” [Video]

🚴‍♂️CI ASPETTANO ALTRI DUE ANNI DI GRANDE CICLISMO E PROMOZIONE TURISTICA IN SICILIA ☀️Mentre la nostra Amministrazione risulta assente alla presentazione del grande progetto, nelle altre città si lavora per Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2020 e 2021. Io ho una straordinaria proposta: la grande partenza del #Giro 2021 a Messina con un #Prologo nella città di Vincenzo Nibali! Occasione che garantirebbe la presenza della nostra città in diretta in 150 nazioni nel mondo per una intera giornata con tutti i benefici connessi! 🌍Ma Sindaco ed Assessore allo Sport quando hanno intenzione di parlare con gli organizzatori, ovvero RCS Sport?Lanciamo in tutto il mondo l'idea del #PrologoGiroMessina!Sentite cosa ho da dirvi👇

