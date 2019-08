“Ci proponiamo, di mettere al centro del tavolo e della Agenda politica i contenuti” [Video]

“Ci proponiamo, di mettere al centro del tavolo e della Agenda politica i contenuti”, lo ha affermato il senatore pentastellato Nicola Morra nel filmato che segue.

Ecco cosa scrive sulla sua pagina Facebook, Morra per accompagnare il video pubblicato: “il MoVimento 5 Stelle è fatto da cittadini, per i cittadini. Siamo la garanzia che quanto è riportato nei nostri programmi non sono solo belle parole ma fatti, da concretizzare. Noi non ci sottraiamo al confronto con nessuno rimanendo irremovibili su un punto… dobbiamo raggiungere gli obiettivi su cui si basa il nostro mandato di portavoce dei cittadini”.