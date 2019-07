“Ci risiamo”, lo sottolinea l’onorevole del MoVimento Cinque Stelle Antonella Papiro

LA DEPUTATA SI RIFERISCE AL POST PUBBLICATO IERI SERA SU FACEBOOK, DAL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA PER EVIDENZIARE I DISAGI LEGATI AL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO

Lo sottolinea l’onorevole del MoVimento Cinque Stelle Antonella Papiro: “ci risiamo”!

“Adesso, oltre alle colleghe di forza Italia e fratelli d’Italia, a svegliarsi improvvisamente sulle condizioni del trasporto ferroviario al Sud è Cateno De Luca. Addirittura si sarebbe scandalizzato per l’inadempienza alla sua richiesta, a bordo di un treno, in merito ad un caffè. Mio caro Sindaco metropolitano, forse è bene metterla a conoscenza della tragica situazione alla quale ho dovuto far fronte all’inizio della mia legislatura, da quando ho deciso di usufruire del mezzo ferroviario. Bagni perennemente guasti, compartimenti allagati, porte impossibilitate ad aprirsi, locomotori del dopoguerra, cinghie di protezione rotte, aria condizionata assente, ritardi indecenti, sistema di prenotazione sballato… altro che caffè”!

“Situazione che ho immediatamente documentato, denunciato, e che ci stiamo premurando di risolvere con tutto l’impegno possibile. Magari, la prossima volta , se la faccia qualche domanda in più! Forse scoprirà che questa meravigliosa ereditatà è quella che ci ha lasciato la cattiva gestione (per non dire assente) delle vostre classi governative”.

“Magari ne parliamo meglio di fronte a quel caffè che non ha avuto la possibilità di bere. Chiaramente offro io! Un’ultima cosa, visto che siamo in tema di denunce, piuttosto che pensare a quella del trasporto ferroviario, cerchi di porre l’attenzione sui disagi relativi alla sua città, che versa in condizioni pietose. Al prossimo viaggio”!