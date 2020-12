CIÒ È QUANTO IN UN POST PUBBLICATO OGGI SU FACEBOOK, SI DOMANDA IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA

“Ci salveremo mai in questa città?”. Cio’ e’ quanto in un post pubblicato oggi su Facebook, si domanda il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca aggiunge ancora: “prima o poi estirperemo questa malapianta del tanto peggio tanto meglio! Questo delinquente bruciava rifiuti in pieno centro urbano nella via San Cosimo dove aveva creato una sorta di stoccaggio abusivo di rifiuti con un inceneritore artigianale per bruciare qualsiasi tipo di rifiuti”.

“E’ stato beccato in questo momento dalla nostra sezione specialistica guidata dal commissario Giovanni Giardina”.