“Ci sono, o ci fanno o ci sono e ci fanno”? A chiederselo, con un post pubblicato oggi su Facebook e’ stato l’ex assessore al Comune di Messina con la Giunta Accorinti, Daniele Ialacqua.

Ialacqua ha continuato: “non può fare che piacere la notizia che sono iniziati i lavori per la ristrutturazione dello spazio del posteggio Palmara per trasformarlo in un piccolo spazio gioco e di aggregazione. Tali lavori rientrano nel più ampio progetto di progettazione partecipata denominato -Ecospazi urbani- avviato dall’Assessorato ambiente della precedente amministrazione sulla base di un protocollo d’intesa firmato nel novembre 2015 con gli ordini professionali ed in particolare con il decisivo apporto dell’ordine degli architetti”.

“I lavori sono già iniziati a Giostra (San Matteo) ed a Pistunina (via Beppe Alfano) ed inizieranno anche a Camaro San Paolo. I progetti sono stati finanziati con la cosiddetta quota del 2% regionale destinata a progetti partecipativi. Il lungo iter burocratico-amministrativo si concludeva nel giugno 2019 quando veniva affidata la gara per l’avvio dei 4 ecospazi urbani ed è positivo che l’attuale amministrazione non abbia interrotto la procedura portandola a termine”.

“Tutto bene dunque? No perché -certa stampa-, pur di negare qualsivoglia merito della precedente amministrazione, dà notizia dell’avvio dei lavori presso il posteggio Palmara riuscendo a non citare neanche per sbaglio il progetto ecospazi urbani della precedente amministrazione. Ci sono o ci fanno, o ci sono e ci fanno”? Nella foto la festa per la riqualificazione della villetta Paino, primo ecospazio urbano rigenerato dalla precedente amministrazione”.