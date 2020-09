“Ci uniamo al cordoglio dei familiari del malcapitato Aurelio Visalli (40 anni), guardacoste morto ieri a Milazzo nel mare di Ponente, dopo avere tratto in salvo un 15enne del luogo che intrepidamente si trovava in acqua malgrado una tempesta in corso”. A scrivere così, è Filippo Pansera in rappresentanza della Sezione Provinciale del Movimento Più Italia, unitamente al presidente nazionale del sodalizio, Fabrizio Pignalberi.