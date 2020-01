E' QUESTO, IL SALUTO COMPARSO OGGI, SU... -IL BLOG DELLE STELLE-, PER RICORDARE LA COMPONENTE DEL M5S DI VALENZA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA, LA MAESTRA PREGNOLATO

“Ciao Ambra”. E’ questo, il saluto comparso su… -Il Blog delle Stelle- per salutare una componente del MCS… morta venerdi’.

Ecco…, il ricordo della signora, con queste parole: “ieri è venuta a mancare Ambra Pregnolato, una storica attivista del MoVimento 5 Stelle di Valenza, in provincia di Alessandria. Ambra era una maestra d’asilo, una madre, una persona da sempre impegnata a migliorare la vita della sua comunità. Era un’amica con cui abbiamo condiviso tante battaglie per i valori in cui crediamo”.

“Perdere un’amica è sempre doloroso, ma le circostanze della sua scomparsa lasciano sgomenti. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento terribile, augurandoci che sia fatta presto luce su questa triste vicenda”.