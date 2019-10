Ciao tutti, questa settimana il MoVimento 5 Stelle compie 10 anni (è nato il 4 ottobre 2009); per l’occasione ho pensato di organizzare nella mia città a Messina un pò momenti di confronto con i cittadini e qualche iniziativa:

– 1) Venerdi ore 15 a piazza Cairoli, lato monte, prenderanno il via i ‘messaggeri’ di Libri in Movimento. Consegneremo a ciascun messaggero di cultura 12 libri che si impegna a lasciare in altrettanti luoghi aperti al pubblico: sale d’aspetto, bar, stazioni, autobus, parchi. Possibilmente in luogo riparato dalla pioggia. Ciascun libro sarà liberamente a disposizione di chi lo vorrà prendere e leggere. Le etichette e i timbri apposti su ciascun libro, ricorderanno al lettore, quando lo avrà terminato, di posarlo, a sua volta, in un luogo pubblico, così che possa continuare a vivere nelle mani di chi vorrà sfogliarne le pagine. Qualunque cittadino di buona volontà può presentarsi, gli daremo i 12 libri già etichettati (frutto di donazioni raccolte) e diventare così ’messaggero di cultura’.

– 2) Venerdi ore 19.30 dibattito presso la sala ovale, al primo piano del palazzo del Municipio. Il tema per questa giornata speciale sarà ’10 anni di MoVimento 5 Stelle: entusiasmo, delusione, successi, risultati… e adesso?’. Faremo una franca analisi sull’operato del M5S anche alla luce di quanto fatto in favore dei nostri territori.

– 3) A seguire andremo a mangiare la focaccia da Santoro (via I Settembre). Necessario avvisare per poter prenotare il tavolo (telefonate a Samantha 3409430189 per indicare se volete partecipare e quanti sarete).

– 4) Sabato dalle 15.30 alle 20 a Piazza Cairoli, Messina, angolo via Nicola Fabrizi, saremo presenti con un gazebo.

“Vi aspetto ed un abbraccio a tutti voi”.