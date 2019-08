LO HA MESSO IN EVIDENZA IL SINDACO DI MESSINA, CON UN POST PUBBLICATO OGGI SU FACEBOOK

“Ciascuno di noi è obbligato a contribuire”, lo ha messo in risalto il sindaco peloritano Cateno De Luca, con un post pubblicato oggi su Facebook.

“Tendere sempre verso l’alto significa non accontentarsi della mediocrità e non rassegnarsi al piagnisteo”.

Dopo quasi quattordici mesi di incessante attività amministrativa, stacco la spina per una settimana perché ho la necessità di riflettere sui miei tanti errori e su cosa posso fare per continuare a contribuire per realizzare il nostro sogno: “Messina Bella, Protagonista e Produttiva”.

“Spero che ciascuno di voi faccia il proprio dovere mettendo da parte astio e vanagloria. Tutti siamo obbligati a rimboccarci le maniche e a fare fronte comune per orientare i più ostinati verso la via maestra del bene comune. Vi porto tutti con me nel mio cuore e vi penserò nelle mie preghiere. Grazie Messina”!