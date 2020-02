Claudio Fava (presidente della Commissione regionale Antimafia), contro Gaetano Pecoraro (inviato de “Le Iene”): ” Ho subito, una violenta aggressione verbale”.

L’onorevole Fava, ha riferito: “di esser stato avvicinato da un inviato della nota trasmissione mentre si trovava in albergo a Comiso (Ragusa) che gli avrebbe chiesto un’intervista e che lui avrebbe accettato nonostante non fosse programmata. Poi iniziata l’intervista, come racconta Fava, quest’ultima avrebbe avuto toni violenti, con delle affermazioni e dei contenuti minacciosi. Il presidente della commissione Antimafia ha raccontato che durante questo colloquio, con al centro il caso Antoci, pare non vi fossero domande ma affermazioni calunniose sul lavoro della commissione dell’Assemblea regionale Siciliana e sul caso Antoci”.

Infine, Claudio Fava ha dichiarato che: “sara’ trasmesso il file audio alla Procura di Ragusa e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania per opportune valutazioni”.