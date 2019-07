Collegamenti con le isole minori, Antonio De Luca (M5S): “Perdiamo il contributo statale”

“Insieme al sottosegretario Alessio Villarosa, stiamo continuando a portare avanti, ognuno nelle proprie sedi di competenza, una ricognizione sulle problematiche connesse alle convenzioni statali e regionali relative ai collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori (Eolie, Egadi e altre)”. A darne notizia è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, che specifica di aver “richiesto all’assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità, Marco Falcone, attraverso accesso agli atti, copia di tutta l’attività di vigilanza effettuata dal 2013 ad oggi sia sull’attuale convenzione tra ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Sns Spa, sia sulla precedente convenzione con Compagnia delle Isole.

Sono attività a carico della Regione Siciliana ma per le quali il ministero partecipa con un proprio contributo. Negli ultimi anni, a seguito di un contenzioso che ha portato la Regione a non vigilare sulla convenzione, il contributo in questione non è stato più erogato”, spiega De Luca. “Il collegamento con le isole minori siciliane – aggiunge il deputato M5S – è uno dei nostri principali interessi. Come deputazione messinese stiamo monitorando da oltre un anno tutte le problematiche sviluppate nel settore. Adesso vogliamo vederci chiaro a livello regionale perché intendiamo verificare l’operato della Regione che, oltre ad essere competente per i collegamenti regionali, lo è anche, aggiungerei stranamente, nella vigilanza su quelli nazionali”.