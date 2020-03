Come annunciato dalla pagina Facebook del Sindaco di Messina Cateno De Luca, a breve l’ordinanza di chiusura di quasi tutte le attività commerciali, al fine di sconfiggere totalmente il più famoso virus di questi ultimi tempi. Il Consigliere della V Municipalità Franco Laimo esorta i propri concittadini a rispettare l’ultimo decreto emandato dal Presidente Conte, e le misure di sicurezza nazionale: “probabilmente meglio “soffrire” un po’ al fine di riprendere prima possibile la vita di tutti i giorni da parte di tutti”.

Laimo prosegue, “É fondamentale infatti che ognuno di noi faccia la propria parte e resti a casa, uscendo solo per estrema necessità”.

Il Consigliere Laimo però mette in risalto un aspetto fondamentale che riguarda l’economia di tutti noi: “Occorrono aiuti alle piccole medie imprese ed alle famiglie, senza perdere ulteriore tempo; la gente rischia seriamente il posto di lavoro e parecchie attività stanno chiudendo (forse definitamente). Aiuti reali dunque e non chiacchiere. É necessario che i nostri deputati e senatori locali, indipendentemente dai colori politici, facciano sentire la propria voce. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda l’affollamento dei supermercati che sta avvenendo soprattutto in queste ultime ore.

Il Consigliere Laimo ricorda che i supermercati continueranno ad essere riforniti di tutti i generi alimentari di prima necessità e non, dunque non occorre affollarsi incondizionatamente. Al tempo stesso bisogna incentivare gli stessi supermercati ad effettuare quante più consegne a domicilio possibili, al fine di evitare inutili assembramenti dentro e fuori dagli stessi supermercati; garantire presidi all’ingresso dei supermercati facendo entrare un solo componente per famiglia; dotare (e garantirne il rispetto) tutto il personale di mascherine e guanti, poiché è facile notare che parecchi addetti ai registratori di casa o salumai o addetti alla gastronomia all’interno degli stessi supermercati non ne sono dotati, e soprattutto gli stessi cassieri vengono spesso assaliti alle casse senza che si rispetti la distanza di sicurezza per la propria e l’altrui incolumità; ancora prosegue Laimo, è fondamentale sanificare ogni sera alla chiusura del supermercato, i locali stessi. Con un po’ di pazienza ce la faremo, tutti insieme, tutti uniti.