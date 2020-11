IL PROVVEDIMENTO, SARÀ IN VIGORE DA DOMANI 21 NOVEMBRE

Come già anticipato dall’Assessore Musolino il sindaco di Messina De Luca ha annunciato (in diretta Facebook questa sera dopo le 18.30) la nuova ordinanza, che firmerà nelle prossime ore, che prevede il coprifuoco con conseguente chiusura per due settimane a partire da domani 21 novembre dei negozi cittadini compresi i supermercati dalle ore 19.00 ad esclusione di farmacie, tabacchi, edicole e distributori di carburante ed il divieto di stazionamento e assembramento a qualsiasi orario nelle piazze e sulle strade della città.

Il sindaco ha anche previsto la chiusura per una settimana a partire da lunedì prossimo di tutte le scuole cittadine in attesa di un confronto con l’ASP.