“Come già anticipato ieri, proprio stamattina il Governo regionale ha deliberato lo stato di calamità per il comune di Milazzo affinchè possa essere deliberato in Consiglio dei Ministri lo Stato d’emergenza per stanziare le somme e far partire immediatamente gli interventi. La regione per il momento ha fatto la sua parte, mi farò promotore a livello nazionale affinchè tutto venga svolto nel minor tempo possibile. Il territorio non può’ più aspettare, bisogna bonificare e recuperare tutto il tempo perso”! Ad annunciarlo, è stato il sottosegretario messinese al MEF del M5S Alessio Villarosa.