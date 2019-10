“Come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il dovere di fare piena luce su quanto accaduto all’ospedale di Milazzo, dove un 56enne morto per Sla è stato trovato dai familiari pieno di pidocchi. Per questo ho chiesto che venga convocato, per un’audizione in commissione Salute all’Ars, l’intero management dell’Asp di Messina e dell’ospedale di Milazzo”. Lo dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, che sottolinea come “seppure i fatti, documentati attraverso un video dai familiari del paziente deceduto, destino scandalo e preoccupazione, prima di parlare di un caso di malasanità è bene approfondire la vicenda in tutti i suoi aspetti, per risalire ad eventuali responsabilità e adottare, qualora occorresse, i dovuti provvedimenti”.

“Do atto – prosegue De Luca – al dottor La Paglia di essersi immediatamente attivato nominando una commissione di indagine per accertare l’accaduto, ma la politica non può rimanere inerte davanti a fatti tanto gravi, per cui ho ritenuto necessario attivarmi con questa richiesta, nell’interesse di tutti i cittadini e pazienti che fruiscono della struttura ospedaliera di Milazzo, nonché a tutela del decoro della stessa”.