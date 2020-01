SPECIFICA QUESTO STAMANE ON LINE, IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA, IN RIFERIMENTO ALLA RIUNIONE SVOLTASI PRESSO LA PREFETTURA

Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico: “confronto sulla Sicurezza stradale”. Specifica questo stamane on line il sindaco peloritano, l’avvocato Cateno De Luca… in merito alla Riunione svoltasi in Prefettura.

De Luca, aggiunge: “abbiamo fatto il punto della situazione con tutti gli enti e le forze dell’Ordine sullo stato di fatto delle strade comunali, provinciali, statali”.

Come Città Metropolitana abbiamo messo in atto una strategia complessiva con finanzianti già ottenuti per circa 130 milioni di euro di cui: “18 MILONI già appaltati nel 2019; 43 milioni da appaltare nel 2020; 69 MILONI in corso di progettazione da appaltare nel 2021”.

Conclude De Luca: “nel Comune di Messina per intervenire su tutte le strade urbane servirebbero circa 50 milioni di euro essendo in totale abbandono da decenni. Siamo riusciti a destinare circa 5 milioni di euro con l’avanzo di amministrazione del 2019 per iniziare gli interventi di riqualificazione delle strade urbane maggiormente dissestate”.