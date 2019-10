“Con il parere favorevole della Commissione Trasporti della Camera sulla nomina dell’Ingegner Paolo Mario Mega a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, abbiamo vinto una grande battaglia che da anni ci vede impegnati sul territorio. Un impegno che avevamo preso anche davanti ai cittadini inserendolo nel nostro programma elettorale e che oggi si trasforma in realtà”. Così in una nota i parlamentari nazionali e regionali del MoVimento 5 Stelle Grazia D’Angelo, Antonella Papiro, Alessio Villarosa, Federica Dieni, Antonio De Luca e Valentina Zafarana.

“Questa è una grande vittoria per tutto il sistema portuale che gravita attorno allo Stretto di Messina, e in generale per tutti i siciliani e i calabresi. Ognuno di noi ha portato avanti questa battaglia con il massimo impegno, adesso possiamo dire di essere riusciti a vincerla grazie alla nostra determinazione. Non ci sono più ostacoli, finalmente l’AdSP dello Stretto sarà operativa”. Così Francesco D’Uva, Questore della Camera e portavoce messinese del MoVimento 5 Stelle.

“E’ passato quasi un anno da quando approvammo l’istituzione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Abbiamo avuto la forza e il coraggio di immaginare e conquistare un ruolo di rilievo per i nostri porti, per garantire servizi eccellenti al transito dei passeggeri ed al commercio. E abbiamo avuto la forza e il coraggio, nonostante mille ostacoli, di sostenere la nomina di un Presidente terzo, non politico, dotato delle capacità di realizzare i progetti che abbiamo immaginato. Finalmente Messina, Reggio Calabria e Villa saranno le regine dello Stretto. E Milazzo non sarà mai più sola”, aggiunge la senatrice messinese del MoVimento 5 Stelle Barbara Floridia. “Con il parere favorevole della Commissione Trasporti della Camera potrà essere finalmente nominato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. È un’ottima notizia per rendere operativa questa realtà e per riunire la sponda siciliana con quella calabrese nel nome della cooperazione, della crescita e della rinascita di tutto il territorio. Questo è solo l’inizio del grande lavoro che va fatto in sinergia, il nostro impegno non si ferma!”, conclude la deputata reggina del MoVimento 5 Stelle Federica Dieni.