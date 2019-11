"ECCO COME SONO SUDDIVISI I FONDI, GIA' EROGATI"

“Con il Piano Proteggi Italia, destiniamo alla provincia di Messina più di 13 MILIONI DI EURO per far fronte ai danni da dissesto idrogeologico”. Ad affermarlo, in una nota è la senatrice messinese dei 5 Stelle Barbara Floridia.

Prosegue così, la Floridia: “significa che sul territorio avremo a disposizione questi soldi per rispondere alle EMERGENZE, potenziare la PREVENZIONE e la MANUTENZIONE, avviare una SEMPLIFICAZIONE delle procedure che velocizzano gli investimenti e rafforzano sia il controllo che la gestione degli stessi. È il più grande piano mai realizzato contro il dissesto idrogeologico e il maltempo… passiamo finalmente da una visione solo emergenziale ad una visione organica, preventiva e di manutenzione dell’esistente”.

Ecco come sono suddivisi questi primi fondi già erogati: