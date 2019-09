“Con la conferma dell’assoluzione di Cateno De Luca, finalmente si conclude un calvario giudiziario durato 9 anni. Ne sono felice! Messina continuerà ad avere il suo sindaco che potrà portare a termine il lavoro iniziato con grande competenza forza ed abnegazione. La conferma dell’assoluzione giunta in appello è certamente una bella notizia ed un grande sollievo per la città ma non rende meno tragico constatare ancora una volta l’ingiustizia dei tempi infiniti dei processi. Forza sindaco! A testa alta, Messina va avanti con Cateno De Luca più forte di prima”. Così in una nota, la deputata di Forza Italia alla Camera Matilde Siracusano.