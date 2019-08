Con la decisione di ieri del Consiglio dei Ministri si è posto fine all’assurdo ostruzionismo della Regione Siciliana: l’ingegnere Mega si insedierà preso alla Presidenza della nuova ADSP dello Stretto

TUTTI I PORTAVOCE NAZIONALI DEL MOVIMENTO 5 STELLE, FRANCESCO D’UVA, BARBARA FLORIDIA, ALESSIO VILLAROSA, GRAZIA D’ANGELO E ANTONELLA PAPIRO, INSIEME AI COLLEGHI REGIONALI VALENTINA ZAFARANA E ANTONIO DE LUCA, MANIFESTANO GRANDE SODDISFAZIONE PER QUESTO VIA LIBERA

Con la decisione di ieri del Consiglio dei Ministri si è posto fine all’assurdo ostruzionismo della Regione Siciliana. L’ing. Mega si insedierà presto alla Presidenza della nuova ADSP dello Stretto. Dopo gli ostacoli frapposti dal presidente Musumeci, noncurante delle sorti di un territorio che ha urgente necessità di progredire e con il solo intento di rallentare le nomine che non provengono dalla sua scrivania, finalmente posso confermare che l’avvio della nuova ADSP dello Stretto è ormai prossimo, ed il presidente ing. Mario Paolo Mega si insedierà presto alla guida dell’Ente che ridarà lustro all’area dello Stretto”.

Tutti i PortaVoce nazionali del MoViMento 5 Stelle Francesco D’Uva, Barbara Floridia, Alessio Villarosa, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro, insieme ai colleghi regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca, manifestano grande soddisfazione al via libera per l’insediamento dell’ing. Mega quale presidente della nuova Autorità di Sistema dello Stretto sancito dal Consiglio dei Ministri.

Specifica D’Uva: “avevamo promesso l’istituzione di un’Autorità Portuale che preservasse e valorizzasse le peculiarità dello Stretto, e così è stato. Con la nomina del nuovo presidente siamo certi che, da ora in poi, si porteranno avanti politiche volte a incentivare il nostro territorio. Finalmente diventerà operativo un sistema per cui ci siamo battuti per anni, un sistema che mette al centro le caratteristiche della nostra area e che dà valore, tra gli altri, a concetti come economia, sviluppo e continuità territoriale”.

Conclude la senatrice Floridia: “quanto accaduto in Consiglio dei Ministri, è la dimostrazione di quanto sia diversa la rotta tracciata dal M5S rispetto a quella seguita dalla vecchia politica. Con l’istituzione dell’ADSP dello Stretto abbiamo dato vita ad un progetto di rilancio di un’intera area, pienamente supportato dal Governo nazionale, e non potevamo cedere di un millimetro rispetto alle opposizioni strumentali di chi preferiva gli amici degli amici ad un professionista di altissimo livello quale l’ing. Mega alla guida di un’ente strategico per il territorio. Queste decisioni così come la costante attenzione per la Valle del Mela e la recente istituzione del tavolo tecnico teso a riqualificare la Zona Falcata di Messina, rappresentano il sempre crescente interesse che il Governo Nazionale, su input dei portavoce del M5S, nutre per questa terra, e non permetteremo che venga svilito dalle logiche predatorie di chi fa politica sulle spalle dei cittadini”.