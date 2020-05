“Con riferimento alle proposte di deliberazione di variazione di bilancio sottoposte all’attenzione del Consiglio Comunale nella seduta odierna, i sottoscritti consiglieri hanno votato favorevolmente per consentire che le risorse stanziate dal Governo nazionale e regionale potessero tecnicamente entrare nel bilancio comunale ed essere quindi destinate alle famiglie messinesi in difficoltà per l’emergenza Coronavirus. Il voto espresso non rappresenta in alcun modo un impegno politico nei confronti della Amministrazione De Luca ma è una posizione assunta esclusivamente per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e delle famiglie messinesi vista la straordinarietà del momento. Grazie, infatti, alle risorse che in primo luogo sono state stanziate dal Governo nazionale in favore dei Comuni si è potuto fare fronte alle gravi difficoltà economiche in cui si trovano ancora oggi i cittadini messinesi. Sul merito delle spese effettuate, sulle modalità utilizzate e sugli impegni che verranno assunti nelle prossime settimane, il Partito Democratico vigilerà, come finora fatto, affinché il flusso di denaro in questione venga speso secondo gli obiettivi e le norme del Governo nazionale. Oggi più che mai, infatti, occorre monitorare la spesa dei fondi a disposizione per evitare lo sperpero di risorse pubbliche che potrebbero essere fruttuosamente impegnate per sostenere coloro che ne avranno bisogno nella ormai avviata fase di ripartenza”. A riferirlo in una nota il capogruppo PD a Palazzo Zanca Gaetano Gennaro.