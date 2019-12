Concorso: come commentereste con una immagine, una grafica il pasticciaccio brutto del “Giardino delle Luci di piazza Cairoli”?

L’ex assessore della Giunta Accorinti, Daniele Ialacqua, scrive su Facebook rispetto a quanto accaduto in queste ore a Messina, con il Giardino delle Luci ed alla decisione finale del sindaco di Messina Cateno De Luca: “in molti abbiamo manifestato e condiviso in queste ore proteste per la -privatizzazione- a pagamento di uno spazio pubblico come piazza Cairoli”.

E come ha risposto Delux? “Chiedo scusa, mi assumo tutte le responsabilità dell’accaduto risolveremo il problema” e cosa fa?

“Lascia lo spazio -privatizzato- e recintato, facendo levare solo il telone da cantiere e lasciando il ticket per accedere nella piazza pubblica, seppure a prezzo scontato, con soddisfazione di qualche consigliere comunale e, ne siamo certi, dei suoi fans e di -certa stampa-“.

Come si può commentare in maniera efficace con una immagine, una grafica, quanto accaduto?