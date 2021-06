«Condivido la tesi del segretario regionale della Cisl Sebastiano Cappuccio: questo non è tempo di pregiudizi ideologici, ma di confronto sereno tra governo regionale e parti sociali. Temo però che non tutti, sul fronte sindacale, la pensino allo stesso modo. Noi comunque ci siamo: redigiamo e sottoscriviamo un Patto sociale, purché sia essenziale negli obiettivi, ossia credibile, realizzabile, senza dare spazio a demagogia e ad inutili aspettative». Lo dichiara il governatore della Sicilia Nello Musumeci, in risposta all’appello lanciato sul sito web “ragionesiciliana.it” dal leader della Cisl isolana.