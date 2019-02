Consegnati i lavori, per la realizzazione dello svincolo di Giostra, a Messina

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, in questa nota riferisce: “oggi nuovamente a #Messina. Abbiamo consegnato i lavori per la realizzazione dello svincolo #Giostra, la contemporanea riqualificazione dell’autostrada per 3 km, nonché la messa in sicurezza delle gallerie Telegrafo, San Michele, Baglio I e Baglio II”.

Conclude così Falcone: “correva l’anno 1997 quando si pensò di costruire questo snodo strategico per collegare le zone Giostra e Annunziata della Città di Messina. Purtroppo a distanza di 20 anni siamo ancora qui! Di seguito guardate le condizioni dell’autostrada e ci diamo appuntamento tra due mesi per capire come sarà #GovernoMusumecialavoro”.