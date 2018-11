Consegnati questa mattina a Palazzo Zanca, i lavori del Porto di Tremestieri

Dal Municipio di piazza Unione Europea, giunge questo comunicato nel quale si specifica che: “alla presenza del sindaco Cateno De Luca e del vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, si è proceduto oggi alla consegna dei lavori per la realizzazione del porto di Tremestieri alla ditta appaltatrice nuova Co.Ed.Mar srl”.

All’incontro con i giornalisti hanno preso parte: “Albino Boscolo Contadin in rappresentanza della Co.Ed.Mar srl; il rup Vito Leotta; il direttore dei lavori Pietro Certo, del Provveditorato interregionale opere pubbliche di Sicilia e Calabria; Maurizia Longo e Corrado Savasta dell’Autorità portuale. I tempi di realizzazione sono stati fissati in due anni, mentre l’area interessata è di 240.000 mq. L’importo contrattuale è di 64.375.135,21 euro con varie linee di finanziamento da fonti ministeriali e regionali”.

Ha dichiarato il sindaco De Luca: “oggi è una data storica per Messina, in quanto l’avvio di questi lavori apre uno scenario complessivo diverso e nuovo per la città. Si attua adesso una strategia pensata tanti anni fa; il nostro compito, dopo avere risolto alcuni intoppi e per tale ragione si è tenuto un profilo basso, diventa quello di accelerare i tempi per la realizzazione dell’opera in due anni meno un giorno”.

“Dal 2006 ad oggi ci sono stati ingenti danni, gli ultimi a Galati, che si potevano evitare e di ciò ce ne scusiamo a nome di chi ha amministrato precedentemente. Ringrazio pubblicamente la ditta, che ha avuto grande pazienza nell’attesa senza incidere economicamente perché avrebbe potuto farlo, e perché, compatibilmente con le esigenze dell’opera, cercherà di valorizzare anche le maestranze cittadine. E’ in corso di definizione in Prefettura il protocollo di legalità per opere di rilievo come questa”.

Ha aggiunto il vice sindaco Mondello: “la città non è una composizione di pezzi, ma deve essere intesa nell’ottica di una strategia unica e complessiva. In tal senso, dopo la firma di oggi per il porto di Tremestieri, tra circa dieci giorni consegneremo i lavori per la via Don Blasco. Con queste due opere e in considerazione della realizzazione di un asse viario così importante, Messina sarà considerata in una visione diversa rispetto al passato. Come faccio per tutte le attività che seguo, spesso sarò presente in cantiere per seguire i lavori e fare sentire la presenza dell’Amministrazione comunale”.

Albino Boscolo Contadin in rappresentanza della Co.Ed.Mar srl ha concluso, dicendo che: “il nostro principio aziendale è fare presto e bene. Potete stare certi che non perderemo tempo”.

“In merito alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, l’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente con verbale n. 35 del 18 ottobre scorso aveva consegnato le aree demaniali regionali al Comune di Messina; pertanto successivamente il rup Leotta ha autorizzato la direzione Lavori a procedere oggi alla consegna dei lavori eseguibili sulle aree interessate dalla ditta appaltatrice Co.Ed.Mar srl. Avendo ricevuto la disponibilità di tutte le aree previste a progetto sulla fascia costiera ionica, i lavori di costruzione del porto potranno essere avviati secondo un cronoprogramma contrattuale che prevede bonifiche ambientali, scavi e dragaggi, opere a scogliera di ripascimento protetto e la realizzazione di strutture trappola sedimenti sud”.